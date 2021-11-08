Юрий Сёмин поздравил Андрея Шевченко с назначением в «Дженоа»

74-летний известный российский специалист Юрий Сёмин в социальной сети «Инстаграм» поздравил с назначением на должность главного тренера итальянского «Дженоа» своего 45-летнего украинского коллегу Андрея Шевченко.

«Андрей! Удачи тебе и больших успехов на трудном пути! У тебя всё получится!» — гласит пост Сёмина в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что украинский специалист подпишет контракт до 2024 года. Шевченко будет получать в «Дженоа» € 2 млн в год плюс бонусы. Его помощником в клубе станет Мауро Тассотти. Прошлым наставником «грифонов» был Давиде Баллардини.



Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.