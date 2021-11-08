Раньери обвинил «Арсенал» в неуважении к «Уотфорду» из-за несоблюдения принципов фэйр-плей

70-летний итальянский специалист Клаудио Раньери, возглавляющий «Уотфорд», выступил с резким заявлением о неуважении к его команде со стороны лондонского «Арсенала» (0:1) после встречи команд в 11-м туре.

«В моменте с первым взятием ворот футболисты «Уотфорда» выбили мяч за пределы поля, и ожидали, что игрок «Арсенала» вернёт его нам. Мы потеряли владение, потому что на поле был травмированный игрок, но после этого всё было ещё более странно. Я считаю, что судьи упустили очевиднейший фол, но ничего не произошло, а затем «Арсенал» забил гол. Это было очень странно. После матча я сказал Артете, что такие моменты – это просто неуважение к оппоненту», — приводит слова Раньери The Telegraph.

Напомним, после 11 туров в чемпионате Англии «Арсенал» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 20 очками в активе. «Уотфорд» за 11 матчей заработал 10 очков, команда находится на 17-м месте.