Гвардиола будет присутствовать на презентации Хави в «Барселоне»

50-летний испанский главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует посетить презентацию своего соотечественника и бывшего футболиста «Барселоны» Хави на должности главного тренера каталонского клуба. Об этом информирует журналист Sky Sport Маттео Моретто в «Твиттере».



Как отмечает источник, Гвардиола уже в воскресенье прибыл в Барселону и отменил ради презентации Хави ранее запланированные мероприятия.

Напомним, Гвардиола начинал свою тренерскую карьеру в 2007 году с дубля «Барселоны», а уже с 2008 по 2012 года руководил основной командой, с которой трижды стал чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Стало известно, что контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.



В понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.