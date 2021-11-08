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Бэйл, Азар, Иско и Марсело могут покинуть «Реал» уже в этом сезоне

Бэйл, Азар, Иско и Марсело могут покинуть «Реал» уже в этом сезоне
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Мадридский «Реал» может избавиться от ряда футболистов в этом сезоне. На грани ухода из клуба Гарет Бэйл, Эден Азар, Иско, Марсело, Лука Йович и Хесус Вальехо, сообщает AS.

«Реал» в текущем сезоне снова начинает борьбу за титулами. В клубе назревает новая эра, во главе которой со следующего сезона скорее всего будет Килиан Мбаппе. В клуб пришёл Карло Анчелотти, которому руководство доверяет. Итальянец знает как управлять командой. Но в клубе есть несколько футболистов, присутствие которых экономически не выгодно.

Это такие игроки, как Иско, Марсело, Азар, Бэйл, Йович и Вальехо. В следующем сезоне большинство из них покинет клуб. Это важная проблема, от которой «Мадрид» избавится без особых усилий. Сэкономленные деньги «сливочные» собираются потратить на подписание Мбапппе и продление контракта с Винисиусом.

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