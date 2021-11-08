«Милан», «Фиорентина» и «Атлетико Мадрид» поспорят за Хулиана Альвареса

«Милан», «Фиорентина» и «Атлетико Мадрид» поспорят за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины, нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».



Форвард забил 15 мячей в текущем сезоне в чемпионате Аргентины. Контракт игрока истекает в декабре 2022 года. В соглашении есть пункт, который позволяет выплатить отступные за игрока в виде €25 млн. Сообщается, что «Ривер Плейт» уже начал переговоры о продаже Альвареса за €20 млн.



Портал Transfermarket оценивает игрока в €20 млн. Всего футболист в этом сезоне провёл на поле 39 матчей, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Также футболист дебютировал за сборную. Первый матч пришёлся на 4 июня 2021 года в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Чили. Альварес появился на поле неа 63-й минуте, но результативными действиями не отметился.