Андрей Шевченко: вернём «Дженоа» его великую историю

Андрей Шевченко был официально объявлен новым главным тренером «Дженоа». Сегодня украинский специалист поделился эмоциями с болельщиками.



«Давайте начнём это новое приключение вместе. Мы вернём «Дженоа» его великую историю», — заявил Шевченко в своём «твиттере».



В своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украине. Вместе со сборной они дошли до четвертьфинала Чемпионата Европы 2020 года, где со счётом 0:4 уступили сборной Англии. 1 августа 2021 года украинец покинул данную должность.



В Серии А Шевченко выступал как игрок в сезоне за «Милан». Нападающий провёл 322 игры в футболках итальянского клуба, отличившись 175 забитыми мячами и 45 результативными передачами.