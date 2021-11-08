Симоне Индзаги: «Интер» заслуживал гораздо большего в матче с «Миланом»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:1).
«Стакан наполовину пуст, потому что у нас было много шансов забить, и мы пропустили с пенальти. На мой взгляд, мы заслуживали гораздо большего в этой встрече. Нам противостояла отличная команда, которая заслуженно занимает высокую позицию в турнирной таблице, и мы отстаём от неё с точки зрения прогресса, но есть время, чтобы вернуться в нужное русло. Такие выступления вселяют в нас уверенность», — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Милан» набрал 32 очка и вновь догнал лидирующий в Серии А «Наполи». «Интер», набрав 25 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице.
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