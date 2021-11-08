Арбитр во время матча ударил локтем в лицо футболиста «Реймса»
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Во время матча 13-го тура французской Лиги 1 «Реймс» — «Монако» произошёл комичный эпизод. Главный арбитр Жереми Пиньяр не заметил находившегося позади полузащитника Морету Кассамана. Судья пятился назад и попал футболисту локтем в лицо.
Удар получился довольно сильным. Кассаман не смог сразу подняться, а ему потребовалась помощь врачей.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».
Встреча команд завершилась со счётом 0:0. «Монако» набрал 18 очков, команда занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс», набрав 12 очков, находится на 16-м месте. В следующем туре Лиги 1 «Реймс» сыграет в гостях со «Страсбургом», а «Монако» будет принимать «Лилль».
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