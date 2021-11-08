«Вздорное решение». Гари Линекер — об увольнении Дина Смита с поста тренера «Астон Виллы»
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Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер прокомментировал увольнение Дина Смита с поста главного тренера «Астон Виллы».
«Увольнение Дина Смита это ещё одно бездумное, паническое и вздорное решение», — написал Линекер в своём «твиттере».
Смит возглавлял «Астон Виллу» с 2018 года. Контракт специалиста с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Бирмингемский клуб набрал 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
В 11-м туре АПЛ «Астон Вилла» проиграла «Саутгемптону» со счётом 0:1. Автором единственного гола стал Адам Армстронг.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»
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