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Мбаппе отказался ответить на вопрос, нужно ли дать Почеттино больше времени в «ПСЖ»

Мбаппе отказался ответить на вопрос, нужно ли дать Почеттино больше времени в «ПСЖ»
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о стиле игры команды под руководством Маурисио Почеттино. Французский нападающий дал понять, что его не всё устраивает в игре команды.

«Думаю, у нас бывают периоды качественной игры, когда мы показываем, насколько мы хороши. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Мы стараемся стать лучше каждый день. Думаю, это получается.

Критика в адрес команды? Я уважаю мнение людей. Люди думают, что мы играем неважно. Лично я не думаю, что мы играем хорошо, но зато мы побеждаем.

Нужно ли дать Почеттино больше времени? Я — не тот человек, который должен принимать такие решения. Для этого у нас есть руководство», — цитирует Мбаппе Marca.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1. Команда набрала 34 очка в 13 матчах.

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