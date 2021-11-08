Д. Реднапп: ярость Раньери после матча с «Арсеналом» справедлива

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» Джейми Реднапп отреагировал на слова главного тренера «Уотфорда» Клаудио Раньери, который обвинил «Арсенал» в неуважении к его команде во время матча 11-го тура английской Премьер-Лиги.



«Локонга нарушает правила, и один из игроков падает. Мяч попадает к Роузу, и он видит, что игрок лежит на газоне, поэтому выбивает мяч. В такой ситуации ожидается, что «Арсенал» вернёт мяч игрокам «Уотфорда», это спортивное поведение. Но этого не происходит. Я понимаю, почему рассержен Раньери и его команда, но такое тоже происходит. Если вы находитесь на месте Раньери в такой ситуации, вы будете в ярости. Его реакция справедлива», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.



Напомним, матч, прошедший 7 ноября на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне, завершился победой «Арсенала» со счётом 1:0.