Д. Реднапп: ярость Раньери после матча с «Арсеналом» справедлива

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» Джейми Реднапп отреагировал на слова главного тренера «Уотфорда» Клаудио Раньери, который обвинил «Арсенал» в неуважении к его команде во время матча 11-го тура английской Премьер-Лиги.
«Локонга нарушает правила, и один из игроков падает. Мяч попадает к Роузу, и он видит, что игрок лежит на газоне, поэтому выбивает мяч. В такой ситуации ожидается, что «Арсенал» вернёт мяч игрокам «Уотфорда», это спортивное поведение. Но этого не происходит. Я понимаю, почему рассержен Раньери и его команда, но такое тоже происходит. Если вы находитесь на месте Раньери в такой ситуации, вы будете в ярости. Его реакция справедлива», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.
Напомним, матч, прошедший 7 ноября на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне, завершился победой «Арсенала» со счётом 1:0.
- 8 ноября 2021
-
10:16
-
10:05
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:40
-
09:25
-
08:59
-
08:47
-
08:30
-
08:25
-
07:22
-
06:18
-
04:56
-
04:09
-
03:13
-
02:51
-
02:31
-
02:13
-
01:37
-
01:24
-
01:14
-
01:01
-
00:43
-
00:41
-
00:21
-
00:21
-
00:00
- 7 ноября 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:31
-
23:23
-
23:22
-
23:13
-
22:55