Вратарь «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры.
«С того дня, как было сделано это фото, я боялся, что когда-то этот день настанет, и нужно будет сдержать слово и завершить карьеру. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока — с головой в новую жизнь», — написал Ребров на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Артёма Реброва в «Инстаграме».
Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России. В конце октября Ребров занял должность технического координатора клуба.
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