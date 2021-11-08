Невилл назвал одну из важных причин неудач «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о проблемах клуба. Экс-футболист, а ныне эксперт британского телевидения, напомнил, что «Юнайтед» в прошлом сезоне уступил в финале Лиги Европы «Вильярреалу».
«Под руководством Сульшера команда прогрессирует в последние годы, 6-е, 3-е и 2-е места в АПЛ. Но он должен был выиграть Лигу Европы в финале с «Вильярреалом». Тот момент до сих пор вредит команде. Когда упускаешь трофей, проигрываешь в финале, это сказывается. А когда выигрываешь трофей, медаль на шее помогает, она снимает давление. Нужно брать трофеи.
Поражение в Кубке английской лиги в матче с «Вест Хэмом» тоже стало проблемой, большой проблемой. Нельзя было вылетать из такого турнира. Кубок Англии Кубок английской лиги — те турниры, которые можно выиграть», — цитирует Невилла Manchester Evening News.
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