Экс-игрок «Зенита» Кожанов: 80 млн рублей занёс в казино. За вечер миллиона два проигрывал

Бывший нападающий «Зенита» Олег Кожанов рассказал о своём увлечении игрой в казино.
«Меня в «Зените» Владимир Быстров как-то привёл в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал всё спускать. Лет семь-восемь назад завязал. 80 млн рублей за всё время туда занёс, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал — это самое большое.
Бывало, что выигрывал. На самом деле в Питере меня называли очень удачливым. Джекпоты ловил в игровых автоматах — по миллиону, полтора. Один раз — порядка трёх миллионов за ночь. Но это казино: сегодня выиграл, а завтра проиграл в два раза больше. Я реально подсел. Когда отдыхал, не хватало азарта. Искал его в казино. Кому-то хватает азарта, кому-то — нет. Я азартный. Недавно с друзьями сидели, смотрели какой-то финал, поспорили, кто выиграет по пенальти. Эмоции! В нарды с другом играю», — приводит слова Кожанова Sport24.
- 8 ноября 2021
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