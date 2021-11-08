Аршавин, Игнашевич и другие бывшие игроки сборной России поздравили Хиддинка с 75-летием

В «твиттере» сборной России появилось новое видео, посвящённое бывшему тренеру национальной команды Гусу Хиддинку. Команда поздравила голландского специалиста с 75-летием.



К бывшему главному тренеру обратились Андрей Аршавин, Сергей Семак, Константин Зырянов, Динияр Билялетдинов, Павел Погребняк и Дмитрий Торбинский. Они поздравили тренера с днём рождения и пожелали ему крепкого здоровья. В концовке ролика каждый из футболистов сделал глоток капучино — любимого напитка Хиддинка.



«С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим», — говорится в «твиттере» сборной России.

Запись можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.