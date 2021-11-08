Голкипер «Милана»: досконально изучил манеру исполнения пенальти Лаутаро Мартинесом

Голкипер «Милана» Чиприан Тэтэрушану прокомментировал собственные действия во время матча 12-го тура Серии А с «Интером» (1:1). В ворота «Милана» были назначены два пенальти, Тэтэрушану отразил мяч после удара Лаутаро Мартинеса. В свою очередь, Хакан Чалханоглу свою попытку реализовал.
«Я досконально изучил манеру исполнения пенальти Лаутаро. Он является главным штатным исполнителем 11-метровых ударов в «Интере».
Что касается пропущенного мяча после удара Чалханоглу, то я его хорошо знаю. Но проблема в том, что и он хорошо знает меня.
Я делаю всё, чтобы продолжать в том же духе. Меньян бурно праздновал мой сейв, он знает, насколько важно вратарю отразить пенальти. Мы с ним отлично ладим, я помогал ему адаптироваться, ведь я говорю по-французски», — цитирует Тэтэрушану Football Italia.
- 8 ноября 2021
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