В «твиттере» Бруну Фернандеша по ошибке появилось фото игроков «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оказался в центре внимания после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2). В «твиттере» португальца появилось фото игроков «Арсенала» с подписью «отличная атмосфера». Вскоре твит был удалён, но болельщики успели оценить ошибку.
Вероятнее всего, Фернандеш и игрок «Арсенала» Габриэл Мартинелли пользуются услугами одной PR-службы, сотрудник которой по ошибке разместил фото не в том аккаунте. Позднее данное фото появилось в соцсетях Мартинелли.
Фото доступно в «твиттере» Football For All.
Бруну Фернандеш в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 11 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
- 8 ноября 2021
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