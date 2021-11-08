В «твиттере» Бруну Фернандеша по ошибке появилось фото игроков «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оказался в центре внимания после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2). В «твиттере» португальца появилось фото игроков «Арсенала» с подписью «отличная атмосфера». Вскоре твит был удалён, но болельщики успели оценить ошибку.

Вероятнее всего, Фернандеш и игрок «Арсенала» Габриэл Мартинелли пользуются услугами одной PR-службы, сотрудник которой по ошибке разместил фото не в том аккаунте. Позднее данное фото появилось в соцсетях Мартинелли.

Фото доступно в «твиттере» Football For All.

Бруну Фернандеш в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 11 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»