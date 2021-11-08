Деян Ловрен: «Зенит» показал один из худших первых таймов за всю мою карьеру
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением об игре санкт-петербургского клуба в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).
«Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру. В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали второй тайм с неплохим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо. Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».
«Зенит» в 14 матчах набрал 30 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) — на последнем, 16-м месте.
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