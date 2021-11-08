Хави проведёт первую тренировку «Барселоны» 9 ноября

Новый главный тренер «Барселоны» Хави проведёт первую тренировку команды уже завтра, 9 ноября, сообщает Football Espana. Специалист в ближайшее время начнёт работу с командой.



Ранее стало известно, что Хави покинул катарский клуб «Аль-Садд» и перешёл в «Барселону». В каталонском клубе он сменил Рональда Кумана, который ранее был уволен.



Официальная презентация Хави состоится сегодня, 8 ноября. Ожидается, что церемонию посетят около 25 тыс. болельщиков. А уже с завтрашнего дня новый наставник команды начнёт тренировочный процесс.



По некоторым данным, бывший клуб испанца «Аль-Садд» потребовал € 5 млн за переход специалиста. Половину от этой суммы заплатила «Барселона», а вторую часть — сам тренер.

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