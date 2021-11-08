Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах

Пресс-служба РФС объявила об изменении списка игроков, вызванных в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. По медицинским причинам из состава выведены защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. В то же время в сборную впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.



В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.

Состав сборной России:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону).



Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).