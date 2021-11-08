В «Динамо» рассказали о травме Арсена Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получил мышечное повреждение и не поможет сборной России в ноябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.



«В матче с «Зенитом» Арсен повредил мышцу бедра. Восстановление займёт от двух до трёх недель. Здоровья, Заха! Ждём скорейшего возвращения на поле», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился пятью результативными передачами.