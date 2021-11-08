ЦСКА объявил об уходе Седрика Гогуа

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа покинул ЦСКА, сообщила пресс-служба московского клуба. Футболист покинул команду по взаимному согласию сторон.

«Желаем Седрику успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ЦСКА.

Ранее агент футболиста, Дмитрий Селюк, неоднократно говорил, что попытается разорвать контракт игрока с ЦСКА. В прошлом сезоне Гогуа на правах аренды выступал за «Ротор», который в итоге покинул РПЛ. В ЦСКА дали понять, что не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с африканцем.

В ЦСКА Гогуа пришёл из «Тамбова» в конце августа 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист не провёл за московский клуб ни одного матча.