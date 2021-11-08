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«Я не ваш щенок». Юрген Клопп резко ответил журналисту после поражения от «Вест Хэма»

«Я не ваш щенок». Юрген Клопп резко ответил журналисту после поражения от «Вест Хэма»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом после поражения мерсисайдцев в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3), сообщает Daily Mail.

«Конец беспроигрышной серии сейчас волнует меня меньше всего. Такое всегда случается. Любая серия когда-нибудь заканчивается. Но по ходу матча была пара вещей, которую мне сложно принять. Таков футбол. Если ты не используешь свои шансы, то иногда всё сводится к решениям судьи», — сказал Клопп.

На вопрос журналиста о том, какими судейскими решениями Клопп недоволен, Юрген ответил: «Интересно, что вы об этом спрашиваете. Я не уверен, что хочу отвечать на этот вопрос, если вы сами не знаете ситуацию, о которой я говорю. Не кажется ли вам, что на Алисоне фолили при первом голе? Ваша работа заключается в том, чтобы не иметь точки зрения? Прекрасно. Я видел этот эпизод. Алисон хочет добраться до мяча, но, кажется, Огбонна бьёт его по руке. В итоге мяч отскакивает в ворота. Была ещё ситуация с участием Аарона Крессуэлла и Джордана Хендерсона. Там судья тоже мог принять другое решение».

Журналист спросил, заслуживал ли защитник «Вест Хэма» красной карточки. Юрген в ответ сказал: «Боже мой. Я не ваш щенок. Надеюсь, у вас есть своё мнение».

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»:

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