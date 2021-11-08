«Насильно мил не будешь». Агент Гогуа — о расторжении контракта с ЦСКА

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, прокомментировал уход игрока из ЦСКА.

«У меня с ЦСКА всегда были, есть и остаются хорошие взаимоотношения. Если до этого я говорил, что Гончаренко был не совсем прав по отношению к Гогуа, то сейчас Гончаренко в команде нет, как и Седрика. К ЦСКА, как клубу, у меня и Гогуа претензий нет. Я всегда хочу, чтобы ЦСКА только побеждал.

Насильно мил не будешь. Мы договорились, Седрик будет продолжать где-то в другом клубе, хотя у него был контракт ещё на полтора года. Что касается продолжения карьеры, то пока Гогуа был в ЦСКА, мы не имели права ни с кем вести переговоры. А после расторжения контракта мы начнём вести диалог с разными клубами, в том числе и с российскими. Гогуа — один из лучших центральных защитников, которые играют в России. Седрик — хороший футболист, мощный, здоровый, голодный до игры. Думаю, проблем с его подписанием не будет», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.