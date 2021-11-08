Опубликована символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим футболистом тура стал нападающий «Сочи» Матео Касьерра, получивший оценку 9,9. В матче 14-го тура чемпионата России с московским ЦСКА колумбийский футболист оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Сборная тура: Антон Шунин («Динамо») — 7,9, Денис Терентьев («Ростов») — 7,8, Родригао («Сочи») — 8,0, Арсен Адамов («Урал») — 7,8, Мирослав Богосавац («Ахмат») — 7,3, Дмитрий Полоз («Ростов») — 8,0, Данил Глебов («Ростов») — 9,2, Даниил Уткин («Ахмат») — 9,1, Артур Юсупов («Сочи») — 8,2, Матео Касьерра («Сочи») — 9,9, Али Соу («Ростов») — 8,3.
Фото: WhoScored
- 8 ноября 2021
-
14:56
-
14:40
-
14:29
-
14:24
-
14:11
-
14:02
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:31
-
13:15
-
12:59
-
12:56
-
12:55
-
12:55
-
12:36
-
12:27
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:42
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
10:56
-
10:48
-
10:27
-
10:16
-
10:05
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:40