Опубликована символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура стал нападающий «Сочи» Матео Касьерра, получивший оценку 9,9. В матче 14-го тура чемпионата России с московским ЦСКА колумбийский футболист оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Сборная тура: Антон Шунин («Динамо») — 7,9, Денис Терентьев («Ростов») — 7,8, Родригао («Сочи») — 8,0, Арсен Адамов («Урал») — 7,8, Мирослав Богосавац («Ахмат») — 7,3, Дмитрий Полоз («Ростов») — 8,0, Данил Глебов («Ростов») — 9,2, Даниил Уткин («Ахмат») — 9,1, Артур Юсупов («Сочи») — 8,2, Матео Касьерра («Сочи») — 9,9, Али Соу («Ростов») — 8,3.