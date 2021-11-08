Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликована символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Опубликована символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
Комментарии

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура стал нападающий «Сочи» Матео Касьерра, получивший оценку 9,9. В матче 14-го тура чемпионата России с московским ЦСКА колумбийский футболист оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Сборная тура: Антон Шунин («Динамо») — 7,9, Денис Терентьев («Ростов») — 7,8, Родригао («Сочи») — 8,0, Арсен Адамов («Урал») — 7,8, Мирослав Богосавац («Ахмат») — 7,3, Дмитрий Полоз («Ростов») — 8,0, Данил Глебов («Ростов») — 9,2, Даниил Уткин («Ахмат») — 9,1, Артур Юсупов («Сочи») — 8,2, Матео Касьерра («Сочи») — 9,9, Али Соу («Ростов») — 8,3.

Фото: WhoScored

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021