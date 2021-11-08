«Чемпионат» создал плейлист с песнями испанских стадионов
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В солнечной Испании болельщики уже могут посещать стадионы и наслаждаться не только высококлассным футболом, но и великолепной атмосферой. «Чемпионат» собрал собрал на музыкальной платформе «СберЗвук» самые известные испаноязычные треки, которые звучат до матча и в его перерыве.
Помимо всем известных песен Шакиры и Рикки Мартина в плейлист вошел гимн нового сезона, гимн сборной Испании, который исполнил Серхио Рамос. Также в него входят одни из самых прослушиваемых треков на территории сражений Ла Лиги: легендарная Despacito Луиса Фонси, Bailando Энрике Иглесиаса и многие другие.
Все треки доступны в плейлисте «Музыка испанских стадионов» на платформе «СберЗвук».
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