Андрей Шевченко проведёт первую тренировку в «Дженоа» 9 ноября

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко проведёт первую тренировку с командой завтра, 9 ноября, сообщает Buon Calcio a Tutti.



По информации источника, украинский специалист должен прибыть в Геную сегодня, 8 ноября. Его ассистент Мауро Тассотти уже посетил базу «Дженоа», чтобы познакомиться с клубной инфраструктурой. Также завтра состоится презентация Шевченко в качестве нового главного тренера команды на стадионе «Луиджи Феррарис».



В своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Вместе со сборной они дошли до четвертьфинала Чемпионата Европы 2020 года, где со счётом 0:4 уступили сборной Англии. 1 августа 2021 года украинец покинул данную должность.



В Серии А Шевченко выступал как игрок за «Милан». Нападающий провёл 322 игры в футболке итальянского клуба, отличившись 175 забитыми мячами и 45 результативными передачами.

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