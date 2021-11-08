«Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с Сульшером
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Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует отправлять в отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Sky Sports.
По информации источника, в английском клубе не ищут замену 48-летнему норвежскому специалисту, несмотря на поражение в матче 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Манчестер Сити» (0:2).
Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежского специалиста команда дошла до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, но уступила «Вильярреалу» в серии пенальти.
«Манчестер Юнайтед» в 11 матчах набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является лондонский «Челси» (26).
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