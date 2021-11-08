Мёрфи: буду очень удивлён, если Джеррард решит уйти из «Рейнджерс» ради «Астон Виллы»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи прокомментировал информацию о возможном назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера «Астон Виллы». Вчера, 7 ноября, бирмингемский клуб объявил об отставке наставника Дина Смита.
«Я буду очень, очень удивлён, если он решит уйти из „Рейнджерс“ ради „Астон Виллы“. Не потому, что «Вилла» — не великий клуб, а потому, что с ними высоко не поднимешься — потолок низкий. Если вы спросите меня о менталитете Стивена, то я предположил бы, что он хочет быть в клубе, который борется за чемпионство и еврокубки, а также играет в Лиге чемпионов.
Он старается выигрывать титулы с «Рейнджерс», хочет победить в Лиге Европы. Думаю, его главная амбиция — возглавить «Ливерпуль». И я не уверен, что между работой в «Рейнджерс» и «Ливерпуле» ему нужен ещё один клуб», — цитирует Мёрфи talkSPORT.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»:
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