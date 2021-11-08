Хави: чувствую, что готов к работе в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави на презентации в качестве наставника каталонского клуба рассказал о целях команды.
«Я чувствую, что готов к этой работе. Моё возвращение состоялось быстро, жизнь изменилась за три или четыре дня. Я положу жизнь на то, чтобы всё сработало. У этой команды есть талант. Я постараюсь передать игрокам свой опыт, чтобы мы могли завоевать трофеи. Я готов, мне нравятся вызовы.
Цель состоит в том, чтобы помочь каталонцам вновь взять управление в свои руки, наслаждаться игрой и побеждать. Я благодарен болельщикам за их любовь и надеюсь отплатить им трофеями», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Ранее «Барселона» официально объявила о назначении Хави на пост главного тренера. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.
- 8 ноября 2021
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