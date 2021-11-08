Джек Грилиш отреагировал на уход Дина Смита с поста главного тренера «Астон Виллы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш, ранее выступавший за «Астон Виллу», прокомментировал отставку Дина Смита с поста главного тренера бирмингемского клуба.

«С ним никто никогда не сравнится. Настоящий GOAT (Greatest of All Time – величайший на все времена. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Грилиш в своём «твиттере».

Смит возглавлял «Астон Виллу» с 2018 года. Контракт специалиста с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Бирмингемский клуб набрал 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В 11-м туре АПЛ «Астон Вилла» проиграла «Саутгемптону» со счётом 0:1.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»

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