Р. Мартинес: мы будем беспокоиться, если Азар перестанет наслаждаться футболом
Поделиться
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о психологическом состоянии бельгийского нападающего «Реала» Эдена Азара.
«С медицинской точки зрения Эден в порядке, и мы знаем, что он работает дополнительно, чтобы обрести форму. Он готов сделать всё возможное, чтобы вновь достичь максимального уровня. Мы будем беспокоиться, если Эден перестанет наслаждаться футболом. Пока это не так. Я думаю, он может завершить сезон в отличной форме», — приводит слова Мартинеса HLN.
Напомним, Азар выступает за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне 30-летний бельгийский форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Испании и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Азар выступает за сборную Бельгии.
Комментарии
- 8 ноября 2021
-
16:28
-
16:23
-
16:11
-
16:04
-
15:50
-
15:43
-
15:42
-
15:23
-
15:07
-
15:00
-
14:56
-
14:40
-
14:29
-
14:24
-
14:11
-
14:02
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:31
-
13:15
-
12:59
-
12:56
-
12:55
-
12:55
-
12:36
-
12:27
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:42
-
11:15
-
11:04
Партнерский контент