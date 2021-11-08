Р. Мартинес: мы будем беспокоиться, если Азар перестанет наслаждаться футболом

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о психологическом состоянии бельгийского нападающего «Реала» Эдена Азара.



«С медицинской точки зрения Эден в порядке, и мы знаем, что он работает дополнительно, чтобы обрести форму. Он готов сделать всё возможное, чтобы вновь достичь максимального уровня. Мы будем беспокоиться, если Эден перестанет наслаждаться футболом. Пока это не так. Я думаю, он может завершить сезон в отличной форме», — приводит слова Мартинеса HLN.

Напомним, Азар выступает за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне 30-летний бельгийский форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Испании и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Азар выступает за сборную Бельгии.