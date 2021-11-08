Гари Линекер: вне зависимости от гонорара я не буду поддерживать чемпионат мира в Катаре

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер заявил, что не станет сотрудничать с Катаром во время чемпионата мира 2022 года. В настоящее время Линекер является телеэкспертом. Он в составе команды BBC отправится на турнир, чтобы освещать турнир. Бывший форвард подчеркнул, что не считает это лицемерием. Ранее он неоднократно критиковал режим страны за нарушение прав человека и притеснение ЛГБТ.
«Меня всё время спрашивают, поеду ли я. Я должен, ведь это моя работа. Корреспонденты и журналисты едут, почему мне не ехать?
Я категорически не согласен с их режимом, я не собираюсь выступать за него. Мы знаем, что заявка на чемпионат мира была коррупционной. Нас не должно быть там, но мы будем. И я буду говорить об этом оттуда.
Поддержу ли я таким образом чемпионат мира в Катаре? Нет. Буду ли я делать что-то для Катара на турнире? Точно нет. Вне зависимости от того, что мне бы ни предложили. При любом гонораре ответ будет отрицательным», — цитирует Линекера The Sun.
- 8 ноября 2021
-
16:28
-
16:23
-
16:11
-
16:04
-
15:50
-
15:43
-
15:42
-
15:23
-
15:07
-
15:00
-
14:56
-
14:40
-
14:29
-
14:24
-
14:11
-
14:02
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:31
-
13:15
-
12:59
-
12:56
-
12:55
-
12:55
-
12:36
-
12:27
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:42
-
11:15
-
11:04