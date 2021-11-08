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Гари Линекер: вне зависимости от гонорара я не буду поддерживать чемпионат мира в Катаре

Гари Линекер: вне зависимости от гонорара я не буду поддерживать чемпионат мира в Катаре
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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер заявил, что не станет сотрудничать с Катаром во время чемпионата мира 2022 года. В настоящее время Линекер является телеэкспертом. Он в составе команды BBC отправится на турнир, чтобы освещать турнир. Бывший форвард подчеркнул, что не считает это лицемерием. Ранее он неоднократно критиковал режим страны за нарушение прав человека и притеснение ЛГБТ.

«Меня всё время спрашивают, поеду ли я. Я должен, ведь это моя работа. Корреспонденты и журналисты едут, почему мне не ехать?

Я категорически не согласен с их режимом, я не собираюсь выступать за него. Мы знаем, что заявка на чемпионат мира была коррупционной. Нас не должно быть там, но мы будем. И я буду говорить об этом оттуда.

Поддержу ли я таким образом чемпионат мира в Катаре? Нет. Буду ли я делать что-то для Катара на турнире? Точно нет. Вне зависимости от того, что мне бы ни предложили. При любом гонораре ответ будет отрицательным», — цитирует Линекера The Sun.

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