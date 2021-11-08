«Гронинген» устроил красочную церемонию в честь завершения карьеры Роббена

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен официально завершил карьеру в июле 2015 года. Тогда 37-летний футболист в «Инстаграме» сообщил об уходе из спорта. Последним клубом Арьена стал «Гронинген».
Но в клубе не спешили проводить церемонию в честь Роббена. Лишь накануне, 7 ноября, она в итоге состоялась. Перед матчем 12-го тура Эредивизии с «Валвейком» (1:1) клуб и болельщики попрощались с Роббеном.
«Спасибо за тёплый приём и все приятные комментарии! «Грониген» навсегда», — написал Роббен в своём «инстаграме», выложив фото.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Роббена.
Роббен является воспитанником «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.
В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. В минувшем сезоне форвард провёл семь матчей в Эредивизии и отдал две голевые передачи.
- 8 ноября 2021
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