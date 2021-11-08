Хави рассказал об общении с Месси после принятия предложения «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави признался, что общался с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, когда согласился возглавить каталонский клуб. Ранее оба футболиста долгое время выступали за «Барселону».



«Лео Месси написал мне сообщение, он пожелал мне удачи. Это невероятный игрок, но его больше нет в команде, как и Это’О или Рональдиньо. Мы должны думать о будущем, а не о тех игроках, которые уже не выступают за нашу команду», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.



Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.



«Барселона» набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 13 встречах набравший 28 очков.