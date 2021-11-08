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Жоан Лапорта: Хави убедил меня в своих способностях, он знает, как надо играть команде

Жоан Лапорта: Хави убедил меня в своих способностях, он знает, как надо играть команде
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о назначении Хави на пост главного тренера команды. Сегодня, 8 ноября, состоялась официальная презентация специалиста в качестве главного тренера.

«В Примере на все сделки смотрят под микроскопом. Они постоянно придумывают что-то новое. Если они решат изучить нашу сделку с Хави, то проблем не будет. У нас мало свободных средств, но они есть.

Хави будет управлять командой. Он убедил меня в своих способностях. Уверен, что он сможет вернуть команду в правильное русло, он её хорошо знает и понимает, как надо играть», — цитирует Лапорту Sport.es.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.

«Барселона» набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 13 встречах набравший 28 очков.

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