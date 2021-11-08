Хави: продление контракта с Дембеле — один из приоритетов «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле. Действующее соглашение форварда с каталонцами рассчитано до июня 2022 года.
«Продление контракта с Дембеле — один из наших приоритетов, это так. Он может стать лучшим игроком мира на своей позиции. Усману нужно много работать, у него есть потенциал, чтобы стать лучшим в «Барселоне». Но он должен быть последовательным в своих действиях», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В июне текущего года Дембеле получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги и через месяц перенёс операцию. 2 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0) Дембеле впервые вышел на поле после травмы. Позже стало известно, что форвард повредил заднюю поверхность бедра и выбыл на 3-4 недели.
- 8 ноября 2021
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