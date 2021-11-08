Хави: если меня сравнивают с Гвардиолой, это же хорошо

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как относится к сравнениям с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Сегодня, 8 ноября, Хави был официально представлен в качестве нового главного тренера команды.



«Если меня сравнивают с Гвардиолой, это же хорошо. Он был для меня примером игрока и тренера. Я считаю его лучшим в мире тренером. Если нас сравнивают, то я также понимаю давление. Я понимаю, что буду работать в лучшем клубе мира. Мы будем требовать с наших игроков, а результаты покажут, правильно мы поступаем или нет. Но я рад таким сравнениям с Гвардиолой. От нашей работы большие ожидания, это радует», — цитирует Хави Sport.es.



Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.



«Барселона» набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 13 встречах набравший 28 очков.