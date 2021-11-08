Форвард «Арсенала» Нкетиа может перейти в «Боруссию» М

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 22-летнего британского форварда заинтересована мёнхенгладбахская «Боруссия», информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, Нкетиа недоволен своим положением в стане «канониров», поэтому готов принять новый вызов. Переезд в Бундеслигу является привлекательным вариантом для него. «Боруссия» уже сейчас готова обсудить с игроком предварительный контракт. «Арсенал» не станет препятствовать уходу Эдварда, переговоры о пролонгации контракта не ведутся.

Эдвард Нкетиа является воспитанником лондонского «Арсенала». Нападающий выступал за английский «Лидс» на правах аренды. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 12 млн.