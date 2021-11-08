Кутепов: сам просил выходить за «Спартак-2». Это помогло, стал увереннее себя чувствовать

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как просил тренерский штаб выпускать его в матчах «Спартака-2».
«Сразу после игры с «Лестером» Жиго пожаловался на дискомфорт, поэтому предыгровую тренировку он пропустил. Когда его поставили в состав на матч с «Локомотивом», подумал, что с ним всё в порядке. Но за 5 минут до конца разминки Жиго сказал, что всё-таки не сможет сыграть. Так я и узнал, что выйду в старте. Конечно, я был к этому готов и морально, и физически. Чувствую себя хорошо, работаю на полную, так что это не стало для меня проблемой.
Получил кайф от этого матча. Давно не играл, хотел почувствовать этот ритм. Болельщики, наш стадион – эмоции зашкаливали, конечно.
Играть за «Спартак-2» – моя инициатива? Да, я сам просил выходить за вторую команду, потому что мне нужна практика, игровой тонус. До матча с «Локомотивом» я провел несколько игр за «Спартак-2» и считаю, что это помогло мне и в психологическом, и в физическом плане. Я стал увереннее себя чувствовать. Тяжело, когда у тебя нет игровой практики. Я всегда говорил, что не хочу сидеть на месте. Я хочу играть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 ноября 2021
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