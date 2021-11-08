«Мы поддержали Литвинова». Кутепов – об атмосфере в раздевалке «Спартака» в игре с «Локо»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал удаление полузащитника Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Позиция центрального в тройке? Мне она нравится. Но мы вчера недолго играли в три защитника – после удаления Литвинова пришлось перестраиваться. Кофрие ушёл на правый фланг, а мы с Джикией остались вдвоём в центре.



В первом тайме у нас был более выжидательный футбол. Мы не прессинговали соперника, ждали его на своей половине поля, старались выбегать в контратаки. Удаление – часть игры. Все собрались, поняли, что нужно отработать за себя и за Литвинова, больше бегать.



В раздевалке особых указаний не было. Мы и так понимали, что нужно вытаскивать этот матч – выходить, забивать и как минимум сравнивать счет. Даже не нужно было ничего говорить. После гола Умярова у нас ещё были моменты. Хотелось победить, мы шли вперёд, атаковали. Ребята – молодцы, отлично справились.



Конечно, мы поддержали Литвинова в раздевалке. Он ещё молодой игрок, и удаление у него довольно рано случилось. Всё бывает, это опыт. Он будет расти как футболист, я в этом уверен», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.