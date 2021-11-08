«Будем бомбить чемпионство». Глушаков – о возможном тренерстве в дуэте с Ребровым

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал завершение карьеры голкипера «Спартака» Артёма Реброва. Ранее футболисты вместе выступали в составе московского клуба.

«Сегодня утром уже созванивались, сказал, почему он закончил карьеру, пошутили, поприкалывались, некоторые моменты вспомнили. Запомню Артема как порядочного человека. Прежде всего, добросовестного спортсмена, любящего футбол, вратарем, который выручал во многих матчах. Он провёл тяжелую, рабочую и хорошую карьеру, добился чемпионства в составе «Спартака», выиграл Суперкубок. Хорошая и добротная карьера вратаря.

Было приятно и комфортно играть с ним в одной команде, и не только в «Спартаке». Он несколько раз приезжал в Миллерово, всегда с открытой душой отзывался, и играл в любительских турнирах, когда можно было посидеть и пообщаться. Внёс свой вклад в чемпионство, своим опытом помогал команде. Когда я был капитаном — он помогал, когда он был капитаном — я ему помогал. Всё только хорошее можно вспомнить.

Вижу ли я его тренером? У него другая часть. Наверное, он ждёт, когда я закончу карьеру и стану тренером, тогда я его точно возьму себе в штаб. Будем бомбить чемпионство», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России. В конце октября Ребров занял должность технического координатора клуба.