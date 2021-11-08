Невилл – о поражении «Манчестер Юнайтед» в дерби: «Манчестер Сити» уложил их спать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о поражении «красных дьяволов» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2).



«После игры всё были единодушны в определении того, где находится «Ман Сити» и где находится «Ман Юнайтед». В начале сезона никто не ожидал, что «Манчестер Юнайтед» окажется там, где клуб сейчас.



В прошлом году они заняли второе место, в позапрошлом — третье. В этом году, особенно с учётом прихода Рафаэля Варана и Джейдона Санчо, клуб должен был стать ещё лучше.



Матч с «Ливерпулем» стал разгромом, но эта встреча была похожа на общий наркоз. «Сити» уложил «Юнайтед» спать. Последние полчаса «Манчестер Сити» играл с «МЮ» и показал, что в них ничего особенного. Это имело деморализующий эффект.



Я болельщик «Манчестер Юнайтед» и поражаюсь исключительному качеству и дисциплине игроков «Сити».



Это было похоже на 12 раундов настоящей боли. Так, например, Тайсон Фьюри говорит, что хочет, чтобы другой боксер чувствовал боль в течение 12 раундов по три минуты, и не для того, чтобы нокаутировать его, а чтобы поиграть с ним. Вот как это было. «Манчестер Сити» — блестящая команда, это отрезвляющий день для «Юнайтед».



Это деморализовало до такой степени, что от просмотра матча заболела голова. Проиграть матч можно, но «Манчестер Юнайтед» должен проигрывать матчи определённым образом», — цитирует Невилла Sky Sports.

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