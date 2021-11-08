Сборная России опубликовала видео со встречи команды в Санкт-Петербурге

Сборная России на своём You-Tube-канале опубликовала видео со встречи игроков и тренеров национальной команды в Санкт-Петербурге, где состоится матч с Кипром.
В ролике, посвящённом началу сбора, показаны приезд в Санкт-Петербург футболистов и главного тренера, тренировка в отеле и челленджи на поле.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
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- 8 ноября 2021
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