Сборная России опубликовала видео со встречи команды в Санкт-Петербурге

Сборная России на своём You-Tube-канале опубликовала видео со встречи игроков и тренеров национальной команды в Санкт-Петербурге, где состоится матч с Кипром.

В ролике, посвящённом началу сбора, показаны приезд в Санкт-Петербург футболистов и главного тренера, тренировка в отеле и челленджи на поле.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.



На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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