«Ньюкасл» объявил имя нового главного тренера клуба

43-летний английский специалист Эдди Хау стал новым главным тренером «Ньюкасл Юнайтед», сообщает пресс-служба «сорок» на официальном сайте. Контракт наставника с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Объявление доступно в «Твиттере» «Ньюкасл Юнайтед».
Предыдущим наставником команды был Стив Брюс, которого 20 октября отправили в отставку.
Последним местом работы Хау был «Борнмут», из которого он ушёл в 2020 году. Также англичанин тренировал «Бёрнли».
Ранее сообщалось, что руководство «сорок» рассматривает возможность приглашения Эрика тен Хага из «Аякса», Роберто Мартинеса из сборной Бельгии, Стивена Джеррарда из «Рейнджерс» и Унаи Эмери из «Вильярреала». Также СМИ связывали «Ньюкасл» с Дженнаро Гаттузо, Паулу Фонсекой и Люсьеном Фавром, которые на данный момент пребывают в статусе свободных агентов.
Клуб в 11 матчах набрал 5 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
- 8 ноября 2021
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