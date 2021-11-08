Сборная Италии лишилась двух полузащитников перед матчем со Швейцарией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сообщил, что Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло покинули расположение национальной команды.

«У некоторых игроков есть проблемы, физического плана. Дзаньоло и Пеллегрини нездоровы, сегодня они уедут домой. Мы оцениваем состояние Бареллы. Похоже, пока не о чем беспокоиться, но мы будем следить за ним. Остальные футболисты должны быть в порядке. Матч будет важный, но мы должны сохранять спокойствие.



Мы потеряли двух полузащитников, кто займёт их место? Заменим обоих. Сейчас вопрос решается, потому что в ближайшие дни мы должны оценить состояние Бареллы, и поэтому мы вызовем двоих игроков. Пессина? Не звонили ему, потому что он не был готов. Сейчас его состояние также оценивается», — цитирует Манчини Tuttomercatoweb.

Италия сыграет с Швейцарией 12 ноября. Командам осталось провести по два матча в квалификации чемпионата мира 2022 года, в активе обеих сборных по 14 очков.