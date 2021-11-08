Группа игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна работой Сульшера

Группа игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна работой главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Daily Mail.
По информации источника, некоторые футболисты считают, что в клубе сейчас много молодых тренеров, которые только учатся работе. Также в раздевалке думают о том, что у Сульшера есть любимчики.
Одноклубники поддерживают Донни ван де Бека, который практически не играет при норвежце, и не понимают, почему тренер не даёт полузащитнику больше игрового времени.
Бруну Фернандеш считает, что Сульшер и его тренерский штаб не дают чёткого плана на игру. Криштиану Роналду встревожен падением стандартов «Манчестер Юнайтед», с тех пор как он покинул команду 12 лет назад.
После 11 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе.
- 8 ноября 2021
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