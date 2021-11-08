Ловчев: «Зениту» не хватает мотивации. Сложно настроиться на «Урал» после «Ювентуса»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что санкт-петербургскому «Зениту» не хватает мотивации для выступлений на внутренней российской арене.

«Для «Зенита» проблема — сам «Зенит». Игроки понимают, что они сильнее всех в российском чемпионате. Им трудно настроиться после «Ювентуса» на «Урал».

Сложно ли бразильцам играть на холоде? Конечно, после двух матчей с «Ювентусом» лететь куда-то, где пустой стадион и промерзшее поле.

Я помню, как «Рубин» после победы в Барселоне играл следующий матч чемпионата в Томске. А там тогда одна из центральных трибун была разрушена, ее просто завесили огромными баннерами. И тогда защитник «Рубина» Шаронов сказал: «Ну, как нам после «Камп Ноу» глядеть на эту трибуну и настроиться на матч?» «Зениту» просто не хватает мотивации», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».