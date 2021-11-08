Новый главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал подписание контракта с клубом

Новый главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о подписании контракта с клубом.
«Стать главным тренером клуба с таким статусом и историей, как «Ньюкасл Юнайтед», — большая честь. Этот день наполнен гордостью для меня и моей семьи.
Это прекрасная возможность, но впереди нас ждёт много работы. Мне не терпится выйти на тренировочное поле и начать работу с игроками.
Я хотел бы поблагодарить владельцев клуба за эту возможность. Также благодарю болельщиков клуба за тёплый приём. Я очень рад начать наше совместное путешествие», — цитирует Хау официальный сайт «сорок».
Напомним, контракт наставника с клубом рассчитан до лета 2024 года. Хау сменил на посту главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса, который 20 октября был отправлен в отставку.
- 8 ноября 2021
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