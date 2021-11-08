У форварда сборной Дании Дольберга обнаружили неизлечимое заболевание

Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг сообщил, что у него обнаружен инсулинозависимый диабет.



«Дорогие болельщики! На этой неделе я получил результаты анализов, и узнал, что у меня диабет первого типа. Очень рад, что наконец-то выяснил причину своего недомогания в последнее время. Счастлив, что при правильном лечении заболевание не повлияет на мою футбольную карьеру», — написал Дольберг в «Инстаграме». Футболист уточнил, что пропустит матчи квалификации ЧМ-2022 со сборными Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября).

Диабет первого типа — неизлечимое заболевание, при котором собственный иммунитет уничтожает клетки поджелудочной железы, отвечающие за производство инсулина. Инсулин не поступает в кровь и не переносит в клетки глюкозу, которая остается в крови. Такое состояние требует регулярного введения в организм инсулина посредством инъекций, поэтому первый тип также называется инсулинозависимым сахарным диабетом.